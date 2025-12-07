El número de personas fallecidas por la explosión de un coche en el municipio de Coahuayana, Michoacán se elevó a cinco, mientras que otras cuatro resultaron heridas, según informó la Fiscalía del estado.

La explosión del vehículo ocurrió alrededor de las 11:40 hora local de este sábado 6 de diciembre, sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base de la Policía Comunitaria.

Las autoridades investigan si la explosión se trató de un "coche bomba" del Cártel Nueva Generación contra la Policía Comunitaria, o si el vehículo cargaba material químico o explosivo que detonó de forma accidental.

La Fiscalía precisó que dos de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres son miembros de la Policía Comunitaria.

El Gobierno de Michoacán informó que no reconoce a la Policía Comunitaria de Coahuayana como una corporación de seguridad oficial, toda vez que sus integrantes se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el órgano que registra y evalúa a los policías y su armamento en México.

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Comandante Teto”, identificado como un ex integrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cártel hegemónico del narcotráfico autodenominado como “Los Caballeros Templarios”.

El gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.

Mantente informado: Violencia en Michoacán pone foco en el dominio de los cárteles en México

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica.

Autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.

La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cártel Nueva Generación, por el control de las rutas del tráfico de drogas.

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.

Lee también: Todo para entender la Ley de Aguas en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

