Sin revelar la identidad ni la cantidad de cuerpos hallados en las fosas clandestinas localizadas en las inmediaciones de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, la Fiscalía General de la República informó a colectivos de búsqueda que las familias de las víctimas ya fueron notificadas.

Alejandra Martínez Carrizalez, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia, de Mazatlán, señaló que las buscadoras, quienes permanecen desde hace cuatro días en los límites del perímetro de seguridad resguardado por el Ejército y la Guardia Nacional, sostuvieron un encuentro con autoridades federales.

Señaló que, en esta breve reunión, les dieron a conocer los avances que se tienen sobre la localización de varios cuerpos, sin especificar el número ni las identidades, por formar parte de las investigaciones y por respeto a las familias que ya fueron notificadas de los hallazgos en forma oficial.

Aunque en redes sociales, comenzó a circular la información de aparentemente 20 ubicaciones correspondientes a fosas encontradas en Concordia, Sinaloa, lo que podría significar que se trate de cientos de cuerpos, sin embargo, dicho dato no ha sido confirmado por autoridades.

Martínez Carrizales externó que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, les ofrecieron que, en un lapso de una semana, se dará a conocer el número exacto de los cuerpos encontrados en las fosas de El Verde, en Concordia y sus identidades y el seguimiento de este caso.

Dado que la zona se mantiene bajo un fuerte resguardo, no se puede especular que las víctimas estén relacionadas con la desaparición de diez trabajadores de la mina Vista Silver Corp., los cuales fueron privados de su libertad desde la noche del pasado 23 de enero, en un conjunto habitacional.

Sin embargo, la mañana de este domingo, familiares y autoridades confirmaron que uno de los cuerpos localizados en las fosas de Concordia, corresponde al ingeniero zacatecano José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador.

En redes sociales, se divulgó que, en varias poblaciones de la zona serrana del municipio de Concordia, se han captado sobre vuelos de aviones ligeros militares, de los denominados Tec-Texan y de helicópteros, como parte del operativo especial que fue desplegado desde el domingo pasado, en la búsqueda de los trabajadores de la mina.

Las autoridades de seguridad sólo han documentado los hallazgos de diez campamentos clandestinos, usados por miembros de grupos delictivos para pasar la noche, donde se han asegurado armas, cartuchos y un jeep abandonado.

Con información de SUN.

