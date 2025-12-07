Destino de Alejandro Gertz, un misterio: Murat

El senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, desconoció a qué país irá de embajador Alejandro Gertz Manero, tras haber renunciado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras haber participado en el evento “7 años de la Transformación” encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, Murat dijo que se mantendrán atentos a qué país podría ir Gertz Manero, tras mencionarse que podría ser Alemania.

“Hay que esperar, hay que esperar y ya enfocarnos en tener ahora una muy sólida fiscal como es Ernestina Godoy, un reconocimiento a Alejandro”, expresó el senador por Morena.

Cabe señalar que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a Gertz Manero a ser embajador de un “país amigo”, e indicó que daría a conocer a qué nación iría como representante de México.

La jefa del Ejecutivo explicó que no hubo resistencia de Gertz Manero para dejar el cargo al frente de la Fiscalía, y aceptó el ofrecimiento que le hizo de ir a una embajada, la cual dijo que en su momento se relevará.

“Se cumplió un periodo, inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa”, señaló la Mandataria.

Manero se desempeñó en distintos cargos como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y 2000, secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, diputado federal entre 2009 y 2012 y encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República previa su reforma que le dio su estatus actual de fiscalía. A ellos se suman breves pasos como legislador, aunque no tiene experiencia en la carrera diplomática.

