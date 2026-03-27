México y Nueva Zelanda fortalecen diálogo multilateral; impulsan cooperación para desarme nuclear

Representantes de México y Nueva Zelanda sostuvieron el primer Diálogo de Alto Nivel sobre Asuntos Multilaterales, un encuentro enfocado en reforzar la cooperación entre ambos países en temas globales.

La reunión fue encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, y la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Jurídicos de Nueva Zelanda, Victoria Hallum.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la Cancillería mexicana, ambas delegaciones abordaron diversos temas de la agenda internacional, entre ellos paz y seguridad, desarme, no proliferación nuclear, derechos humanos, igualdad de género, protección ambiental, océanos y financiamiento para el desarrollo.

Defender un orden internacional basado en el derecho internacional

Los funcionarios coincidieron en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y defender un orden internacional basado en el derecho internacional, especialmente en un contexto geopolítico complejo.

Asimismo, expresaron su preocupación por los conflictos que afectan a distintas regiones del mundo, como los que se viven en Medio Oriente, Ucrania, Sudán y Haití, subrayando el alto costo humanitario que han provocado.

En el marco de la reforma propuesta por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, conocida como “ONU80”, ambas naciones —integrantes de la Coalición ONU80 Global— acordaron coordinar posturas para impulsar cambios que permitan hacer más eficiente a la organización y ampliar el impacto de sus acciones, particularmente ante los recortes presupuestales que enfrenta.

México y Nueva Zelanda impulsan cooperación para desarme nuclear

Respecto al desarme, destacaron la importancia de las próximas conferencias de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Ambos países también plantearon explorar mecanismos de cooperación entre las zonas libres de armas nucleares establecidas por el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de Rarotonga.

En materia de derechos humanos, coincidieron en impulsar iniciativas en foros internacionales que promuevan la igualdad de género, la no discriminación y la participación de mujeres y niñas en los procesos de paz y seguridad.

También intercambiaron experiencias sobre políticas relacionadas con la sociedad de cuidados y la protección de los derechos de grupos históricamente vulnerables, como personas con discapacidad, comunidades LGBTQ+, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Los funcionarios dialogaron con integrantes del cuerpo diplomático, académicos, estudiantes, representantes del sector privado y servidores públicos sobre la necesidad de modernizar a la ONU. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

El encuentro concluyó con un conversatorio realizado en el Instituto Matías Romero, bajo el lema “México y Nueva Zelanda: Alianzas para un multilateralismo renovado”.

En este espacio, los funcionarios dialogaron con integrantes del cuerpo diplomático, académicos, estudiantes, representantes del sector privado y servidores públicos sobre la necesidad de modernizar a la ONU para responder a los desafíos actuales del sistema internacional.

Al cierre de la jornada, ambas partes destacaron los resultados positivos del diálogo y reiteraron su compromiso de mantener y fortalecer este mecanismo de cooperación para contribuir a la construcción de un mundo más seguro, próspero y equitativo.

Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

EE