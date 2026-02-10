Este martes, desde "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), su Administración ha emprendido diversas acciones para apoyar a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y de madres buscadoras .

"Todo lo que ha adquirido la Comisión de Búsqueda Federal para poder hacer de mejor manera las búsquedas y realmente cuántas personas que se reportan desaparecidas en un periodo, son encontradas en otro. Entonces, todo eso ya este mismo mes lo vamos a presentar", afirmó.

Sheinbaum indicó que terminar el proceso de revisión, búsqueda y de cumplimiento a la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas "ha llevado su tiempo", luego de las reformas presentadas el año pasado .

Sin embargo, dijo que "ya estamos en condiciones de presentarlo este mismo mes para que la gente reconozca cuántas personas desaparecidas tienen carpeta de investigación", apuntando que esto "es muy importante porque la búsqueda se da principalmente por las fiscalías. ¿Cuántas no tienen carpeta de investigación? ¿Cuántos tienen un registro en la fiscalía que nunca se abrió una carpeta?".

Lee también: Autoridades sanitarias reportan nuevo deceso por sarampión

El registro de personas desaparecidas "tiene muchos problemas"

Durante la conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno de México se encuentra trabajando en fortalecer la alerta de desapariciones y dijo que la Plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) "tiene muchos problemas" .

Las declaraciones de la Mandataria surgen luego de que se presentara el informe "Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz", donde se documenta que en diez años, las personas desaparecidas y no localizadas registraron un incremento de 213 % , al pasar de 4 mil 114 casos en 2015 a 12 mil 872 en 2025. La Jefa del ejecutivo señaló que los datos son de una plataforma "con muchos problemas".

"Es que ellos basan sus datos en la plataforma. Entonces, por eso les digo que esa plataforma tiene muchos problemas y, obviamente, nuestro objetivo no es ni esconder, ni cerrar, no . Queremos transparencia absoluta en todo esto, porque el fenómeno de la desaparición, a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término", dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF