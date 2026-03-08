En octubre de 2025, dio inicio el periodo para tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos en todos los estados de la República Mexicana, con el objetivo de reforzar la seguridad en los datos de la población, así como agilizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos .

Para realizar este registro, el Gobierno de México dio a conocer que las y los usuarios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden realizar el trámite de sus datos en el sistema del Registro Nacional de Población (RENAPO) presentando su identificación.

Aunque ambos documentos están vinculados con la identidad oficial, cumplen funciones distintas y no se reemplazan entre sí.

La credencial del INAPAM, cabe aclarar, no sustituye la CURP biométrica. Este documento está destinado a personas de 60 años o más y facilita el acceso a descuentos, apoyos y programas sociales como la Pensión del Bienestar .

En contraste, la CURP biométrica integrará datos como huellas dactilares y escaneo del iris, con el propósito de reforzar los procesos de verificación de identidad en diversos trámites oficiales.

¿Puede usarse la credencial INAPAM para hacer el trámite?

Sí. De acuerdo con los lineamientos del sistema de citas del RENAPO, la credencial vigente del INAPAM es válida como identificación oficial para realizar el registro de datos biométricos.

Las personas adultas mayores pueden presentar:

CURP certificada

Credencial INAPAM vigente, INE o pasaporte

Acta de nacimiento (en caso de requerirse para validación)

¿Qué datos se integran a la CURP biométrica?

El procedimiento consiste en vincular a la Clave Única de Registro de Población los siguientes elementos:

Fotografía del rostro

Huellas dactilares

Escaneo del iris de ambos ojos

Firma autógrafa digitalizada

Según la descripción oficial del sistema de citas, este proceso permitirá realizar validaciones para garantizar la identificación de las personas mexicanas.

¿Cómo agendar cita paso a paso?

La programación del turno se realiza en el portal oficial del RENAPO. El solicitante debe:

Ingresar al sitio web

Registrar un correo electrónico

Elegir la entidad federativa correspondiente

Seleccionar el módulo de atención

Escoger fecha y horario disponibles

Confirmar la cita

Para recibir orientación telefónica, el Centro de Atención y Servicios opera de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, en el número 800 9 11 11 11, extensiones 15100 y 15101.

Te recomendamos: Impulsan estrategia para que taxis de plataforma recojan a usuarios del Aeropuerto de Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF