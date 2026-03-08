Domingo, 08 de Marzo 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este domingo 8 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 9 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

