CFE invertirá 140 mil mdp para fortalecer generación y transmisión eléctrica

Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que el Plan Energético Nacional contempla una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos, destinada a incrementar la capacidad de generación eléctrica, fortalecer las líneas de transmisión, realizar labores de mantenimiento a la infraestructura existente y mejorar diversos servicios del sector.

Durante la puesta en marcha de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II, que lleva el nombre de Josefa Ortiz Téllez Girón, Calleja subrayó que estas obras buscan asegurar el suministro de energía eléctrica para la población mexicana, bajo criterios de suficiencia, sustentabilidad, eficiencia y costos accesibles, como parte del impulso al desarrollo nacional y al bienestar social.

La funcionaria destacó que esta central beneficiará a más de cuatro millones de personas y aportará una capacidad de 269 megawatts (MW). Al sumarse a las centrales de ciclo combinado Salamanca I, en Guanajuato, y Villa de Reyes, en San Luis Potosí, el proyecto contribuye con un total de mil 677 MW adicionales al Sistema Eléctrico Nacional.

Apuntó que las instalaciones como la nueva central de ciclo combinado son "modernas", "sofisticadas", "de alta tecnología" y tienen un sólo destinatario: Las familias de México.

"Desde la Comisión Federal de Electricidad seguiremos dando impulso a la transformación de México, este es el compromiso de más de 90 mil mujeres y hombres que orgullosamente somos electricistas y tenemos el casco bien puesto", expresó.

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, destacó que se avanza en la recuperación del sistema energético con el fortalecimiento de las empresas públicas.

Insistió en que el objetivo principal es garantizar que todas y todos los mexicanos tengan energía suficiente, asequible y limpia, cumpliendo con el mandato constitucional de que el Estado debe aportar el 54% de la generación eléctrica del país a través de la CFE.

Indicó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se agregarán 29 mil MW de capacidad nueva al SEN, con una inversión de 45 mil millones de dólares.

Comentó que se propuso el nombre de "Josefa Ortiz Téllez Girón" para dar reconocimiento a la queretanas ilustres.

YC