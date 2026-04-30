Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 30 de abril anticipa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara