Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 30 de abril anticipa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

