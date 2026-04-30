Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 30 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se informó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

