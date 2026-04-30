Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 30 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se informó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 22Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla