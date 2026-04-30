Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 30 de abril anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

