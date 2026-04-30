Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 30 de abril anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa