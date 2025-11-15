¿Cuántas muertes en México se relacionan con el tabaco?

Fumar es un problema que pone en riesgo la salud y se relaciona como causa de muerte en muchos casos, pero ¿Cuántas exactamente?

El hábito de fumar se relaciona con la muerte de 8 millones de muertes anuales a nivel mundial, cifra que en México se traduce en cerca de 63 mil fallecimientos al año .; de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El coordinador de Programas Médicos en la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, doctor Hugo Aguilar Talamantes, explicó que el IMSS ha implementado la política Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco; a través del programa PrevenIMSS se brindan intervenciones preventivas, de educación, orientación, así como talleres para población en general.

Agregó que a través del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), el IMSS acerca los servicios de prevención y promoción a la salud a los lugares de trabajo, donde personal médico y de enfermería realiza diagnósticos del consumo de tabaco y otras sustancias, lo que permite canalizar a los trabajadores de forma oportuna a los servicios especializados.

Detalló que en su ámbito de competencias, el Seguro Social colabora con otras instancias gubernamentales a través de la plataforma SiESABI para la capacitación continua del personal en los aspectos relacionados con el consumo de tabaco, así como en la implementación del curso MHGAP, dirigido a profesionales del Primer Nivel de Atención para la detección de problemas de salud mental y adicciones.

El especialista en salud mental indicó que el IMSS cuenta con una amplia gama de intervenciones psicoterapéuticas y farmacológicas para la atención de problemas como la codependencia al consumo del tabaco.

Destacó que, en 2024, el IMSS brindó más de mil consultas relacionadas con el consumo de tabaco, en el Primer Nivel de Atención, servicios especializados, urgencias y hospitalizaciones, además de implementar intervenciones preventivas y de rehabilitación relacionadas con la exposición al humo, asesorías sobre abuso de tabaco y orientación sobre la historia familiar de consumo.

Riesgos de fumar

El doctor Aguilar Talamantes explicó que entre las enfermedades relacionadas con el tabaquismo se encuentran: infartos cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, bronquitis, asma, cáncer; además de favorecer el desarrollo de complicaciones en enfermedades como diabetes e hipertensión .

Por otro lado, la nicotina, presente en el cigarro, produce en el cerebro una sensación de placer que puede generar dependencia, especialmente en personas que enfrentan estados emocionales alterados o ansiedad , dificultando su abandono e incrementando problemas de peso y alimentación.

Recomendó a la población evitar el consumo de tabaco, buscar ayuda profesional ante signos de dependencia, rodearse de una red de apoyo saludable, mantener hábitos de vida activos y acudir a su Unidad de Medicina Familiar para recibir orientación y atención oportuna.

Con información del IMSS

