¿Cuándo inicia la primavera 2026 en México?

Marzo no solo marca el avance del calendario, también da paso a uno de los fenómenos astronómicos más significativos del año: el Equinoccio de Primavera.

Con este evento, la naturaleza comienza a transformarse. Las temperaturas se vuelven más templadas, las horas de luz se extienden y el entorno se llena de nuevos colores, inaugurando una etapa tradicionalmente vinculada con el renacer, la vitalidad y los nuevos comienzos.

En México, este evento tiene un significado especial, pues conecta el presente con el legado prehispánico que aún se mantiene vivo en varias zonas arqueológicas.

En sitios emblemáticos como Teotihuacán y Chichén Itzá, miles de personas se reúnen cada año para recibir la nueva estación. Vestidos de blanco -color que simboliza renovación-, los visitantes levantan los brazos hacia el cielo como parte de un ritual contemporáneo que busca "cargar energía" con los primeros rayos del sol primaveral.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Equinoccio de Primavera 2026 ocurrirá el próximo 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro de México.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el Equinoccio de Primavera sucede cuando el Sol se coloca en una posición que permite que ambos hemisferios de la Tierra reciban prácticamente la misma cantidad de luz solar.

Durante este fenómeno, el Sol pasa directamente sobre el ecuador, lo que provoca que en casi todo el planeta se registren aproximadamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad . De hecho, la palabra "equinoccio" proviene del latín y significa literalmente "noche igual".

Cabe destacar que este fenómeno ocurre dos veces al año. Además del evento de marzo, también se presenta en septiembre; sin embargo, en el hemisferio norte marca el inicio del otoño.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA