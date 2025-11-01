¿Cuándo inicia el segundo apoyo a damnificados por lluvias?

El Gobierno de México dio a conocer la fecha en que se realizará la entrega del segundo apoyo económico destinado a las f amilias afectadas por las intensas lluvias e inundaciones que se presentaron durante el mes de octubre.

Este beneficio estará dirigido a los hogares damnificados en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro , con el objetivo de contribuir a su recuperación y atender las necesidades más urgentes derivadas de los daños ocasionados por las precipitaciones.

Por ello, a través de una publicación en redes sociales, el Gobierno federal informó que este nuevo apoyo va de entre 20 mil y 70 mil pesos, según las afectaciones en el patrimonio de cada una de las familias afectadas y que ya fueron censadas.

Agregó que también se prepara la etapa de reconstrucción y reubicación, así como la distribución de recursos al sector agrícola en los cinco estados.

¿Cuándo inicia la entrega del segundo apoyo económico a damnificados?

Será a partir del 10 de noviembre cuando comience la distribución del segundo apoyo económico a los damnificados en los estados , esto, en miras de ayudar a que las y los mexicanos vuelvan a su normalidad tras la tragedia que ha cobrado la vida de 82 personas.

En este sentido, el pasado viernes 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que también seguirán distribuyendo despensas y enseres domésticos en las localidades dañadas.

