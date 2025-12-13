¿Cuándo entra el invierno 2025 a México?

Las bajas temperaturas que se han sentido recientemente en México están relacionadas con el ingreso del frente frío número 21, que se extiende sobre el noreste y norte del país. La interacción de este frente con la corriente en chorro subtropical provoca rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, canales de baja presión en el oriente, sureste del país y oriente de la península de Yucatán, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, están generando lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la península. Se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, la razón principal de estas condiciones es la cercanía de la entrada del invierno 2025 en México.

De acuerdo con la revista UNAM Global, el solsticio de invierno en el hemisferio norte inicia el próximo domingo 21 de diciembre a las 09:03 horas tiempo del centro de México.

El invierno 2025 tendrá una duración de 88 días y 23 horas, y acabará cuando empiece la primavera el día 20 de marzo de 2026.

Por otro lado, en el hemisferio sur arrancará la parte contraria, el solsticio de verano, con clima opuesto al que se tendrá en este lado del mundo.

¿Cuáles son las características del invierno 2025?

Durante el invierno en México, en el cielo matutino podrán verse los planetas Marte, Júpiter y Saturno, en las tardes podrá verse Urano, mientras que Venus podrá ser visible a mediados de febrero.

Según el portal Live Science, el invierno es la temporada más fría del año, incluso en nuestro país. Aunque esta época del año está relacionada con temperaturas bajas y clima gélido, el clima depende de factores como la ubicación geográfica, por lo tanto, entre más lejos se encuentre un país del ecuador, más frías serán las temperaturas durante la estación, debido a que ciertas áreas reciben menos luz natural, y los días son más cortos que en el resto del año.

En agosto pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en su pronóstico para la temporada 2025-2026 se esperaban 48 frentes fríos sobre México entre septiembre de este año y mayo de 2026. De acuerdo con el desglose, el presente mes de diciembre sería el mes con mayor incidencia, al registrar siete eventos, mientras que mayo de 2026 marcaría el cierre del periodo con solo tres.

La entrada de estos sistemas al territorio nacional contribuirá a periodos de bajas temperaturas, nevadas, heladas y evento de "Norte" intensos sobre las regiones norte y noreste del territorio nacional, Golfo de México y Mar Caribe.

Se prevén precipitaciones ligeramente superiores a lo normal en los estados del sureste y centro del país. En contraste, se esperan condiciones secas y temperaturas normales en la región noroccidental del territorio nacional, si bien no se descartan nevadas en las zonas montañosas de dicha región.

¿Cuáles son los países más fríos del mundo en invierno?

Según los expertos, los países con los climas más fríos incluyen a Kazajistán, Rusia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Finlandia, Estonia y Mongolia. Cabe destacar que la Antártida es la región más gélida del planeta.

Algunos consejos para protegerse del frío en el invierno 2025

En invierno también son muy comunes las enfermedades respiratorias, por lo que es importante cuidar muy bien la salud. Estas son algunas recomendaciones para protegerte del frío:

Cúbrete con varias prendas. Utiliza gorro, guantes, bufanda (cubriendo principalmente nariz y boca) y calcetines gruesos.

Estornuda correctamente. Usa un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo.

Lava tus manos a menudo, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, ya que son la vía de entrada de virus al cuerpo.

Toma bebidas calientes para que mantengas tu temperatura corporal.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C como naranja, mandarina, guayabas, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, tejocotes, entre otras.

Al salir de un lugar caliente, cubre tu nariz y boca; evita cambios bruscos de temperatura.

No uses braseros, hornos y estufas para calentar tu casa.

No duermas cerca de ningún tipo de calentador, ya que producen monóxido de carbono, pueden intoxicarte y provocarte la muerte.

Si usas chimeneas o calentadores, asegúrate de que haya la ventilación adecuada.

