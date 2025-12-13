Influenza y otras enfermedades comunes en el invierno

El invierno siempre trae consigo un aumento en los casos de infecciones respiratorias, como la Influenza y otras enfermedades. Esto se debe a que el frío hace que las personas pasen más tiempo en espacios cerrados (casas, oficinas, salones en las escuelas) y mal ventilados. Al estar más cerca unos de otros, los virus respiratorios se propagan con mayor facilidad, aumentando el riesgo de contagio, especialmente entre las personas más vulnerables.

Los niños menores de cinco años, las personas embarazadas y los adultos mayores presentan mayor riesgo de complicaciones, en particular quienes padecen enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o afecciones respiratorias. Por ello, es importante conocer cuáles son las enfermedades más comunes del invierno, identificar sus síntomas y adoptar medidas preventivas oportunas.

Estas son algunas de las enfermedades que la Secretaría de Salud identifica como las más comunes en el invierno en México, las cuales fueron compiladas en una publicación para "Hablemos de Salud" en el año 2021.

Las enfermedades comunes en el invierno

Resfriado

El resfriado común es la enfermedad respiratoria más frecuente durante esta temporada. Sus síntomas incluyen congestión o escurrimiento nasal, tos, estornudos, ojos llorosos y, en algunos casos, fiebre leve y dolor de garganta. Generalmente, es una afección de corta duración, con una evolución de tres a cinco días, aunque puede generar molestias que interfieren con las actividades diarias.

Influenza

La gripe es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de la influenza. Se transmite con facilidad a través de las gotitas de saliva expulsadas al toser, estornudar o hablar. Aunque puede confundirse con un resfriado, suele presentarse con mayor intensidad. Entre sus síntomas destacan fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, dolor de garganta, cansancio extremo y malestar general. En casos graves, la influenza puede provocar complicaciones pulmonares severas y llegar a ser mortal. La principal medida de prevención es la vacunación anual, la cual reduce el riesgo de complicaciones y hospitalización.

COVID-19

El COVID-19 continúa siendo una enfermedad relevante en temporada invernal. Sus síntomas pueden ser similares a los de la gripe, como fiebre, tos y cansancio, aunque la pérdida del olfato o del gusto puede ayudar a diferenciarlo. Durante el invierno, el riesgo de transmisión aumenta debido a la permanencia en espacios cerrados. Mantener las medidas de higiene y prevención sigue siendo esencial.

Faringitis

La faringitis consiste en la inflamación de la faringe o garganta, generalmente asociada a infecciones virales como el resfriado o la gripe. Produce dolor intenso al tragar, fiebre y malestar general, además de dolores musculares y de cabeza.

Bronquitis

La bronquitis es la inflamación de los bronquios, conductos que permiten el paso del aire hacia los pulmones. Se manifiesta con tos persistente, fiebre, cansancio, dolor en el pecho y dificultad para respirar, y puede agravarse si no se atiende adecuadamente.

Neumonía

Finalmente, la neumonía es una infección grave que inflama los pulmones. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, tos con flemas, dolor torácico al toser o respirar, debilidad y dificultad respiratoria. En casos severos puede requerir hospitalización y tratamiento especializado.

¿Qué se debe hacer en caso de presentar síntomas?

Ante la presencia de síntomas por alguna enfermedad respiratoria, es indispensable acudir al Centro de Salud más cercano para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Evitar la automedicación es muy importante para prevenir complicaciones. Además, se recomienda seguir las indicaciones sanitarias de la temporada, mantener una buena hidratación, consumir vitamina C y protegerse adecuadamente del frío. La mejor indicación es siempre vacunarse para prevenir estas enfermedades.

