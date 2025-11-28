¿Cuál era el sueldo de Gertz Manero como Fiscal General de la República?

La vida política en México vivió momentos de incertidumbre ante los rumores de que Alejandro Gertz Manero abandonaría su puesto como titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, horas después de que esta información fuera difundida, el Senado de la República confirmó la decisión del jurista.

Con 74 votos a favor y 22 en contra, la Cámara Alta avaló la renuncia de Gertz Manero, quien aceptó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para estar al frente de una embajada de "un país amigo".

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Alejandro Gertz Manero, originario de la Ciudad de México y nacido el 31 de octubre de 1939, es un reconocido jurista, académico y funcionario mexicano.

Manero estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. El jurista complementó sus estudios con tres doctorados en distintos planteles: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Mount Unión en Ohio y la Universidad de las Américas.

Tras concluir sus estudios, el exfiscal General de la República se desempeñó como docente, impartiendo clases en instituciones como el ITAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Anáhuac y el Centro de Restauración del Patrimonio México-Unesco.

A partir de la década de 1960, Gertz Manero ocupó distintos frentes de la administración federal. Como funcionario ha ocupado cargos como secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del procurador General de la República y jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la PGR.

En su trayectoria, Gertz ha tenido otros puestos destacados, como vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES) y presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). También ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Marina y fungió como encargado del despacho de la extinta Procuraduría Genera de la República (FGR).

En el 2019, Alejandro Gertz Manero formó parte de la terna del expresidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Con su renuncia, el abogado termina con una relación de casi siete años con la dependencia.

¿Cuál era el sueldo de Alejandro Gertz Manero en la FGR?

En la titularidad del órgano encargado de la investigación y la persecución de delitos federales, Alejandro Gertz Manero percibía un ingreso mensual de 190 mil 35 pesos, de acuerdo al Tabulador de la FGR, con actualización al 22 de julio de este año.

