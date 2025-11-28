El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó este jueves, 27 de noviembre, su renuncia al frente del Senado. La dimisión fue formalizada ante el Senado de la República mediante un oficio leído en el pleno.

En el documento, fechado este 27 de noviembre y dirigido a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, Gertz Manero notificó que deja el cargo con efectos inmediatos, y adelantó que la titular del Ejecutivo Federal lo propondrá “como embajador en un país amigo”, proceso que —según indicó— ya está en trámite.

Asimismo, puntualizó que, debido a este nombramiento diplomático, “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan”, se retira de la Fiscalía General de la República.

Salinas Pliego reacciona a renuncia de Gertz Manero

Ante este acontecimiento, el empresario Ricardo Salinas Pliego reaccionó al respecto. Pliego a través de su cuenta en X (antes Twitter) aseguró que “el cártel de la barredora” del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, “removió al fiscal para que no los siguieran investigando”.

El empresario asimismo cuestionó en tono irónico, si lo siguiente sería que el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ocupará el cargo para “liberar a Hernán” y así detener las investigaciones relacionadas con Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los más felices con la salida de Gertz de la FGR, su principal verdugo en el Senado: Adán Augusto López, que sonríe feliz e impune



¿Qué ha pasado con Hernán Bermúdez? Su caso se desmorona



¿Alguien está investigando a Adán Augusto? Sigue intocable



Ahí está, coordinando… pic.twitter.com/YZI51aUEQb— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 27, 2025

Renuncia de Gertz Manero genera una ola de comentarios

Como era de esperarse, su renuncia generó una ola de comentarios por parte de varios usuarios, políticos y empresarios. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y senador, fue uno de ellos. Acusó a la mayoría de Morena en la Cámara Alta de intentar un “golpe político-jurídico” para remover al fiscal.

AS