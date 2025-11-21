Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló el plan de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, bajo la orden de “R1”.

Durante un encuentro con los medios, el secretario de Seguridad destacó que “El Licenciado”, detenido en Morelia, es uno de los autores criminales de este hecho, pero no el único, y está identificado de esta manera por una razón.

“Es uno de los autores intelectuales, no quiere decir que sea el único. Él organiza, con evidencia perfectamente probada que tenemos integrada en la carpeta de investigación, el grupo que comete el lamentable homicidio de Carlos Manzo”, mencionó.

García Harfuch indicó que “El Licenciado” planeó las rutas de escape y la logística de dónde iba a estar posicionado cada uno de los implicados y por dónde iban a escapar de la escena del crimen.

“Estaba ejerciendo presión para que -a como diera lugar- cometieran el homicidio”, según los mensajes en WhatsApp que localizaron en un dispositivo móvil de los implicados tras el asesinato.

“Lamentablemente, lo digo con mucha pena, en esos mensajes menciona que inclusive si está con algún familiar, con su hijo, o sea, estaba ejerciendo mucha presión sobre su célula delictiva, para que cometieran este homicidio”, reconoció Harfuch.

García Harfuch indica que “El Licenciado” también es el autor material de este homicidio, pero destaca que el detenido menciona que existe otro actor intelectual que es quien recibió la orden de un integrante del Cártel Nueva Generación (CNG) de matar a Carlos Manzo.

El otro actor intelectual que aún no ha sido detenido está identificado como Ramón Ángel Álvarez “R1”; de quien la investigación arroja que organiza la célula delictiva y es jefe de plaza en otros municipios de Michoacán.

Indica que “El Licenciado” declaró que el “R1” es su jefe inmediato, dato que se sustenta con los mensajes encontrados en los celulares de los criminales.

Revelan presencia de más sicarios en el sitio del crimen

Omar García Harfuch mencionó que fueron más de tres jóvenes que participaron en el homicidio, pues estaban distribuidos en el lugar de los hechos.

“Con esta detención, se están analizando muchísimos datos”, menciona García Harfuch, pues al realizar un cateo en la propiedad de “El Licenciado”, se recabaron indicios que se encuentran en análisis.

El secretario aseguró que quienes mataron a los jóvenes que se desplazaron en terreno para ejecutar el asesinato de Carlos Manzo fueron integrantes de la misma célula delictiva “para entorpecer las investigaciones; con lo que no contaban era con que se iban a encontrar indicios y dispositivos móviles de los fallecidos”. Argumentó que esos jóvenes tenían entre 25 y 26 años, mientras que el autor material del homicidio, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, tenía 17 años.

Los cárteles no controlan México: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dice que hay presencia de grupos delictivos, pero el país no está controlado por cárteles.

“Definitivamente hay una presencia de grupos delictivos, el país no está controlado por cárteles… Vamos a continuar haciendo detenciones para disminuir la presencia del crimen organizado”, asevera, esto luego de los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manifestado que todo México está controlado por cárteles.

El titular de la SSPC asegura que de ninguna manera el tema de la seguridad en nuestro país está resuelto, pero destaca que es importante que la ciudadanía se entere que hay 40% menos de los homicidios a diferencia de hace un año, lo que es una cifra sin precedentes.

“De ninguna manera estamos diciendo que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí, es importante que la ciudadanía sepa que tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año y esa es una cifra sin precedentes”.

Cae generador de violencia en Sinaloa

En dos acciones distintas en Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa.

En redes sociales, se dio a conocer que fue detenido José Socorro “N”, alias “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión por homicidio y con actividades vinculadas a hechos de violencia en Tijuana.

También capturaron a 14 personas en Navolato, asegurando 13 armas largas y una ametralladora, evitando así su uso contra la población y las autoridades.

CT