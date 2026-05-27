Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 27 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

