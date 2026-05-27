Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 27 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque