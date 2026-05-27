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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 26

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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