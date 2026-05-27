Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 26Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Zapopan