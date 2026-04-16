El Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas fue cerrado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculara a operaciones ilícitas del Cártel del Noreste.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que junto con el Departamento del Tesoro detectó el movimiento irregular de dinero.

En redes sociales, está circulando la imagen del sello de clausura en la puerta del inmueble ubicado en avenida Reforma con Pedro Pérez Ibarra, de la colonia Infonavit Fundadores.

Además, la página de Facebook del casino fue desactivada y muestra el mensaje: “En este momento nos encontramos en mantenimiento”.

Hacienda señaló que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y se informó a la Secretaría de Gobernación para suspender actividades con la finalidad de limitar el acceso al sistema financiero y cerrar espacios al uso de recursos ilícitos.

Trascendió que el Casino Centenario era utilizado para almacenar droga y lavar dinero mediante actividades de juego y además se detectó que el sector de juegos y sorteos era utilizado para el lavado de activos, además de funcionar como punto de tortura y depósito de drogas como fentanilo y cocaína para el Cártel del Noreste.

Fiscalía estatal dio contratos a empresa sancionada

En 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas otorgó, mediante adjudicación directa, dos contratos que suman más de un millón 200 mil pesos a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN).

Registros en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indican que la compañía obtuvo dos contratos con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en noviembre de 2025.

El contrato más alto, con un valor de 882 mil 549 pesos, consiste en la adquisición de módulos LED, para ser instalados en la pared del edificio B de las oficinas centrales de la Fiscalía General, ubicadas en Ciudad Victoria. El segundo contrato detalla la compra de una pantalla “LED pitch” por un valor de 330 mil 020 pesos destinada a colocarse en la planta alta del edificio B de las mismas oficinas.

Según el acta constitutiva de la empresa sancionada por la OFAC, CAMSA nació en 1997, en Tamaulipas, aunque originalmente la empresa fue fundada por José Chow Pangtay, María Antonieta del Campo de Chow y dos socios más, registros mercantiles indican que en 2018 se transmitieron 285 de 300 acciones a José Benjamín Chow del Campo, convirtiéndose así en el accionista mayoritario de la compañía.

La OFAC señaló (CAMSA) por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios al Cártel, a través de Casino Centenario y Casino Diamante, los cuales eran operados por la empresa.

El Universal

Entes y empresas sancionadas por presuntos nexos con el Cártel del Noreste

Casino Centenario (Nuevo Laredo): Presunto almacenamiento de drogas y lavado de dinero a través de actividades de juego.

Presunto almacenamiento de drogas y lavado de dinero a través de actividades de juego. Diamante Casino (Tampico): Vinculado a operaciones financieras del cártel y apuestas en línea para posible lavado de dinero.

Vinculado a operaciones financieras del cártel y apuestas en línea para posible lavado de dinero. Eduardo Javier Islas Valdez (“Crosty”): Presunto tráfico de personas y enlace para el cruce de migrantes hacia Texas.

Presunto tráfico de personas y enlace para el cruce de migrantes hacia Texas. Juan Pablo Penilla Rodríguez (abogado): Supuestos servicios legales ilícitos e intermediación para la cúpula del Cártel del Noreste.

Supuestos servicios legales ilícitos e intermediación para la cúpula del Cártel del Noreste. Jesús Reymundo Ramos (activista): Presunta campaña de desinformación y defensa de intereses del cártel.

CT