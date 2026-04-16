Si ya habías guardado la ropa de invierno, es momento de sacarla otra vez, al menos ese es el aviso para varios estados en México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial de la Conagua, ha emitido una alerta de clima importante en su pronóstico extendido a 96 horas.

A partir de este viernes 17 de abril, un nuevo frente frío (el 45) ingresará por el noroeste de la República Mexicana. Este sistema alterará drásticamente las condiciones climáticas durante todo el fin de semana.

Este fenómeno no llega solo. Su interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y una línea seca en el norte del país, bajará las temperaturas. Se espera un clima inestable, debido a esto, en varias regiones.

¿Qué estados serán los más afectados por el frente frío 47?

El impacto de este sistema frontal se sentirá principalmente en el norte y noreste del territorio nacional. Las autoridades meteorológicas advierten sobre un marcado descenso de temperatura en estas zonas.

Además, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar entre los 70 y 90 km/h. Los estados que deben tomar precauciones extremas por lluvias puntuales fuertes y chubascos son:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Chihuahua

Entidades como Sonora, Durango y Zacatecas experimentarán lluvias aisladas y vientos intensos. En las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, los termómetros podrían desplomarse hasta los -5 °C, provocando heladas de madrugada.

ESPECIAL / SMN

Alerta por tornados y caída de granizo

Uno de los datos a destacar del reporte del SMN es la posible formación de torbellinos o tornados. Las condiciones atmosféricas en el norte de Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas son propicias para estos fenómenos.

Asimismo, las precipitaciones pronosticadas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Esto incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse en lugares seguros y evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

Mientras tanto, el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico provocará chubascos en el centro y oriente del país. Esto incluye al Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Contraste hacia Jalisco: Calor sofocante en el occidente y sur

Mientras el norte del país se congela y enfrenta tormentas, otras regiones vivirán una realidad completamente opuesta. El reporte meteorológico señala que prevalecerá una intensa onda de calor en el occidente, centro y sur de México.

En zonas de Jalisco, Nayarit, Colima o Michoacán, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre los 40 y 45 °C.

Para estas zonas calurosas, la recomendación es mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. El uso de protector solar es indispensable si vas a realizar actividades al aire libre. Sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en la región occidente, por lo que el ambiente bochornoso será la constante.

*Con información del Servicio Meteorológico Nacional

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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