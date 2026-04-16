La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a magistrados que se aferran al cargo a pesar de haber terminado el periodo para el que fueron electos con un contundente fallo que hizo bastante ruido en redes sociales, sobre todo porque se calcula que esta resolución afectaría a unos 55 casos similares: ¡entérate!

Una mayoría de seis ministros revocó este jueves 16 de abril del 2026 la suspensión definitiva que mantenía como magistrado de la Sexta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a Avelino Carmelo Toscano Toscano , quien se inconformó porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador no renovó su nombramiento.

¿Cómo fue el caso del magistrado Avelino Carmelo Toscano visto en la Suprema Corte?

En enero de 2019, Toscano concluyó su periodo de diez años como magistrado que inició en 2009 por designación del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero no fue contemplado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para un nuevo nombramiento de magistratura en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Inconforme con la determinación presidencial, Avelino Carmelo Toscano tramitó un amparo en marzo de 2024 contra la determinación de no designarlo en ninguna de las veintiocho magistraturas, en el que un juez le concedió la suspensión definitiva que lo mantuvo en el cargo por varios años más.

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Sin embargo, este jueves el pleno del máximo tribunal aprobó el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, que planteó revocar la medida cautelar concedida en enero del año pasado al considerar el magistrado concluyó su encargo desde el 14 de enero de 2019 por ministerios de ley.

El ministro afirmó que el magistrado buscaba una ratificación en el cargo, mecanismo que no está contemplad o, sino que se trata de un procedimiento para obtener un nuevo nombramiento pues su encargo concluyó por ministerio de ley en 2018.

"En este caso, a diferencia de lo que aconteció en diversos recursos de revisión, la persona titular del Ejecutivo federal, es decir el Presidente de la República, ya emitió un comunicado en el que, previa consideración de la evaluación favorable del quejoso por parte del pleno del TFJA, determinó no designarlo nuevamente para el cargo que desempeñaba como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; es decir, la decisión está tomada".

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55 magistrados presentaron amparos para no dejar su cargo: ministra

La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que 55 magistrados cuyos nombramientos culminaron entre 2018 y 2025 presentaron juicios de amparo indirect o para mantenerse en el cargo pese a que no fueron contemplados en la propuesta presidencial para un nuevo nombramiento. "Usurpando una facultad", dijo, que le corresponde al Ejecutivo federal.

A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expuso que el magistrado Avelino Carmelo Toscano Toscano "cuenta con la opinión favorable del pleno del TFJA quien informó al Ejecutivo federal, a través de la Consejería Jurídica, el 6 de diciembre de 2018, que el magistrado tenía el carácter de inamovible, que fue evaluado previamente por la junta de gobierno y administración con resultados altamente satisfactorios en el desempeño de la función jurisdiccional".

Esquivel Mossa refirió que la suspensión definitiva concedida al juzgado no ordenaba ratificarlo sino mantenerlo en el cargo mientras se resolvía el juicio de amparo en lo principal.

JM