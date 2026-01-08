Corridas en dos líneas del Tren Interoceánico continúan suspendidas

Tras 10 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó como saldo a 14 personas fallecidas, continúan suspendidas las corridas en la línea K de Ciudad Ixtepec a Tonalá, y la ruta interurbana del Tehuanito sur y obviamente la línea Z, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la que se accidentó.

Hasta el momento, las autoridades del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), no han informado alguna fecha probable para el reinicio de las operaciones de dichas corridas que ya estaban siendo usadas por la población.

Aunque el recorrido de la línea K no pasa por el sitio donde ocurrió el descarrilamiento y solamente su salida desde Ciudad Ixtepec, Oaxaca a Tonalá, Chiapas, la corrida está suspendida aparentemente por revisiones técnicas.

En tanto que la ruta del interoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca, por la línea Z, seguirá suspendida hasta que las autoridades ferroviarias certifiquen las condiciones de seguridad de las vías y el terreno.

Mientras que la ruta suburbana del tren bautizado como El Tehuanito sur, que realizó una semana de prueba del 15 al 19 de diciembre pasado desde Unión Hidalgo a Salina Cruz, pasando por Juchitán, El Espinal, Ciudad Ixtepec, Comitancillo y Tehuantepec, también sigue suspendida.

El descarrilamiento del tren interoceánico, no permitió la corrida de prueba del segundo tren suburbano, llamado El Tehuanito norte, que correrá sobre parte de la línea Z, desde Estación Ubero, hasta Ciudad Ixtepec, pasando por Mogoñé, Palomares y Matías Romero.

