La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), trabajó en conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para desmantelar redes financieras del Cártel del Pacífico .

La OFAC designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el grupo criminal mencionado, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero .

X / @Hacienda_Mexico

Las investigaciones

Una de las redes, según informó Hacienda a través de un comunicado, estaba dedicada al lavado de dinero generado por la venta de fentanilo mediante criptomonedas.

Se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales que serían utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales .

Un segundo esquema reveló operaciones de tráfico de drogas y lavado de activos entre México y Estados Unidos. Además, se detectó la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita .

Las acciones de la UIF

El órgano de Hacienda realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hacienda y la UIF afirman mantener coordinación permanente con Estados Unidos, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para " proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita ".

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