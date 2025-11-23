Lanzan en Michoacán proyecto “Apaguemos la Narcocultura”

Ante la proliferación de series, canciones y personajes que glorifican a los cárteles de la droga, un grupo de ciudadanos presentó el movimiento “Apaguemos la Narcocultura”, con el objetivo de erradicar la apología del crimen desde los hogares y las aulas.

El proyecto busca revertir esta tendencia a través de la educación y la participación ciudadana, mediante diversas herramientas como la Guía para Padres y Maestros, un libro digital e impreso diseñado para fortalecer el papel formativo de las familias y las escuelas.

“Hoy más que nunca nuestras juventudes necesitan herramientas, no prohibiciones; criterio, no miedo. Apaguemos la Narcocultura es un llamado a recuperar el papel formativo de familias, escuelas y comunidades. Este proyecto crece gracias a quienes están dispuestos a encender conversaciones valientes para abrir mejores opciones a niñas, niños y jóvenes. No buscamos censurar, buscamos formar a quienes mañana decidirán por sí mismos”, afirmó Fito Torres Ramírez, vocero y uno de los fundadores del movimiento.

La presentación se realizó en un ambiente de diálogo, reflexión y participación comunitaria, destacando la necesidad de proteger a menores de la normalización de la violencia mediante herramientas educativas accesibles, directas y prácticas.

Respaldo del gobierno local

Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, y su esposa Paola Delgadillo respaldaron la iniciativa, subrayando la importancia de fomentar pensamiento crítico, alfabetización mediática y criterio personal frente al contenido digital que consumen diariamente los jóvenes, donde la violencia y el dinero fácil suelen ser glorificados.

“Es un contenido que tiene que ver con educación y cambio cultural; necesitamos apostar a las nuevas generaciones para que crezcan mejor. Este tipo de proyectos es justo lo que ocupamos como sociedad”, señaló el alcalde. Paola Delgadillo agregó que “todos podemos hacer algo desde donde estemos”.

Maya Morales, esposa del autor, resaltó que la guía surge del compromiso de escuchar a madres, docentes y jóvenes que enfrentan este problema a diario. “Nuestro objetivo fue crear materiales sencillos, útiles y aplicables sin miedo. La respuesta de la gente confirma que el movimiento es necesario y urgente”.

