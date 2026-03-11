El pan dulce, en la cultura y gastronomía mexicana, acostumbra a ser sinónimo de merienda tras el almuerzo o de antojito para la cena. Rico en azúcar y harina, es uno de los alimentos más altos en calorías, por lo tanto, ¿cuál es la cantidad recomendada de pan que se debe ingerir a la semana, según especialistas?

Según una investigación citada por Animal Gourmet, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canaipa) apunta a que en México, se comen cerca de 33.5 kilogramos per cápita cada año- Esto se traduce en una ingesta excesiva de azúcar refinada (del 25%) y de pan blanco (del 75%).

Además, comer pan dulce como un alma desquiciada incrementa las posibilidades de contraer padecimientos crónicos, como diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión.

Estos son los panes más calóricos

En un extremo se encuentran los panes con más calorías: la dona y la concha. Ambos son favoritos en panaderías y cafeterías, pero su alto contenido en grasas y azúcar los coloca en la cima de la lista.

Una dona mediana puede alcanzar entre 200 y 240 calorías.

La concha varía entre 135 y 250 calorías.

La oreja y el polvorón también destacan por su alto contenido en mantequilla y azúcar, lo que eleva su valor calórico. Lo mismo sucede con el beso.

En contraparte, el portal especializado MyFitnessPal, apunta a que el cocol es el pan mexicano con menos calorías; elaborado con harina de trigo, piloncillo y anís, este pan aporta alrededor de 129 calorías por pieza.

¿Cuánto pan dulce debería comer a la semana?

Una estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, señala que el consumo ideal debe corresponder a una única pieza de pan dulce a la semana.

La recomendación viene de que el pan dulce contiene 13 gramos de azúcar; en mujeres la ingesta no debe pasar de los 24 gramos, y en hombres los 36 gramos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que solo pueden consumirse 50 gramos de pan en cada comida, o sea, 150 gramos diarios. El asunto aquí, está en el azúcar añadido y el tipo de harina con que se elabora el pan.

Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

