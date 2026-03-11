Miércoles, 11 de Marzo 2026

¿Qué es el acuerdo contra la violencia digital que Sheinbaum pactó con Meta, Google y TikTok?

El objetivo del acuerdo firmado por Sheinbaum contra la violencia digital es que, mediante estos mecanismos, las plataformas retiren imágenes o publicaciones que vulneren o violenten a mujeres

El acuerdo en contra de la violencia digital firmado por Sheinbaum permite que la Secretaría de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformasSUN / F. ROJAS

La mañana de este miércoles 11 de marzo en "La Mañanera del Pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Secretaría de las Mujeres logró un acuerdo voluntario con plataformas digitales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el entorno digital.

El objetivo es que, mediante las acciones que dicta este acuerdo, las plataformas retiren imágenes o publicaciones que vulneren o violenten a mujeres, ante las distintas formas de agresión que se registran en espacios digitales, como ocurre especialmente en las redes sociales.

Se atenderán denuncias de violencia en las plataformas como Meta

Al inicio de la conferencia matutina, la Mandataria dio detalles del convenio —impulsado por la titular de la dependencia, Citlali Hernández Mora—. De acuerdo a Sheinbaum, este acuerdo permitirá mantener comunicación permanente con las empresas tecnológicas a fin de atender denuncias y establecer protocolos de actuación; entre las plataformas digitales están Google, Meta y TikTok.

"Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas", señaló.

¿Qué es la violencia digital?

De acuerdo a Infoem.org, la violencia digital es toda acción que vulnere los derechos humanos a través de las plataformas digitales, lo que implica distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios, videos falsos o reales de contenido íntimo sexual de una persona sin su aprobación. 

Otros actos de violencia digital pueden ser los que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres a través de las plataformas digitales. 

Con información de SUN e Infoem. 

