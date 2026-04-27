Teotihuacán seguro: Sectur reactiva visitas a la zona arqueológica y anuncia gran inversión en México

Ha pasado una semana de los hechos de violencia registrados en la zona arqueológica de Teotihuacán, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que se ha retomado la actividad en la zona, así como también las autoridades han reforzado la seguridad del lugar.

Entrevistada brevemente al finalizar el foro de inversión en el sector como parte de los trabajos del primer día de actividades del 50 Tianguis Turístico, dijo que como en otros países suceden circunstancias "diferentes" a las cuales es sensible la actividad turística.

"El sector es sensible ante todo lo bueno y cualquier tema que salga inédito, como en todos los países se viven circunstancias de pronto diferentes, pero nosotros apostando, trabajando, promocionando, vemos reactivada la zona, vamos por más. Al siguiente día había filas y eso hay un esquema de gobierno y seguridad atrás que respalda y de la parte de la Secretaría de Turismo (Sectur), sin duda, seguir comercializando nuestros patrimonios que son la joya de nuestro país", explicó.

La funcionaria resaltó inversiones que se están realizando a lo largo de todo el país en materia turística, lo cual confirma que hay confianza de inversionistas aún con los retos de seguridad que vive el país.

"Ahí es donde te das cuenta de la confianza y lo que hemos dicho siempre, México es inigualable en la riqueza turística y en lo que ofrece nuestro país, es por eso por lo que los inversionistas siguen creciendo", recalcó.

La funcionaria destacó que con la cartera de más de 700 proyectos de inversión que se tienen actualmente en el país, superiores a los 42 mil millones de dólares, se sigue la estrategia de inversión estructurada desde el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Obviamente hay proyectos en estados con mayores anclas, Nayarit, Baja California, Quintana Roo, pero hoy vemos que el centro, el norte y el sureste tienen proyectos y eso es lo más importante", dijo.

Enfatizó que más allá del Mundial de Fútbol, se trabaja en promocionar el turismo todo el año.

"Las inversiones crecen, el mundial es un mes, el turismo es de enero a diciembre y el Mundial, más allá de traer inversiones trae una promoción inédita para nuestro país y eso hace que más personas, inversionistas, todo el mundo volteen a ver a nuestro país", dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR