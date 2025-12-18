Conoce qué trabajadores están exentos de pagar ISR en su aguinaldo 20

El 20 de diciembre vence el plazo para el pago del aguinaldo, prestación protegida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) que, sin embargo, no está exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aunque existen diferencias y excepciones según el monto percibido.

La ley establece que los trabajadores del sector privado deben recibir como aguinaldo al menos el equivalente a 15 días de salario (artículo 87 de la LFT), mientras que los trabajadores al servicio del Estado recibirán al menos 40 días (artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). En ambos casos, existe una reglamentación para el pago proporcional cuando el trabajador haya laborado menos de un año.

¿Quiénes pagan impuesto por concepto de aguinaldo?

La Ley del ISR señala que el aguinaldo está exento del impuesto cuando su monto es menor a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), referencia utilizada para el cálculo de multas e impuestos. Para 2025, la UMA fue fijada en 113.14 pesos diarios, por lo que no pagan ISR por este concepto quienes reciben 3 mil 394.20 pesos o menos.

Cuando el aguinaldo supera dicho monto, el impuesto se aplica únicamente al excedente y no al total percibido. Es decir, solo la cantidad que rebase los 3 mil 394.20 pesos es gravada.

Por ejemplo, si un trabajador recibe 6 mil pesos como aguinaldo, el ISR se calculará sobre 2 mil 605.80 pesos, y no sobre el monto completo.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado sujeto a prueba o a capacitación inicial, entre otros que se rijan por la LFT.

Por lo general, los trabajadores por honorarios no tienen derecho al aguinaldo, salvo que exista una relación de subordinación —como horarios fijos, jefe directo o uso de herramientas de la empresa— que acredite una relación laboral en términos prácticos.