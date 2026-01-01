Conoce cuándo es el primer puente de 2026 tras pasar el 1 de enero

Aunque muchos mexicanos aún disfrutan los últimos días de descanso por las celebraciones de Año Nuevo, ya comienza la planeación del calendario laboral y escolar de 2026. Trabajadores y estudiantes han empezado a revisar las fechas oficiales para conocer cuándo caerán los primeros puentes, feriados y vacaciones del año.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el primer día de descanso obligatorio fue este jueves 1 de enero, con motivo del Año Nuevo. Sin embargo, el primer puente oficial de 2026 llegará muy pronto: será el lunes 2 de febrero, fecha en la que se recorrerá la conmemoración del 5 de febrero, día en que se celebra la promulgación de la Constitución Mexicana.

Este primer fin de semana largo permitirá a miles de trabajadores y estudiantes disfrutar de tres días de descanso consecutivos, del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero, ideal para realizar un viaje corto o simplemente recargar energías al inicio del año.

El calendario laboral contempla otros descansos obligatorios a lo largo del año. En marzo, el lunes 16 será feriado por el natalicio de Benito Juárez, mientras que el viernes 1 de mayo se celebrará el Día del Trabajo.

En septiembre, el miércoles 16 se mantendrá como día festivo por la Independencia de México, y hacia el cierre del año se sumarán el lunes 16 de noviembre, por la Revolución Mexicana, y el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

Además, en el contexto del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá, se prevén ajustes especiales en algunas entidades. En la Ciudad de México, el jueves 11 de junio será considerado día feriado por la inauguración del torneo en el Estadio Azteca, mientras que en Nuevo León se analiza otorgar descansos durante los partidos que se celebren en Monterrey.

Para el sector educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las clases se reanudarán el lunes 12 de enero, tras el receso invernal. En el calendario escolar 2026, el periodo vacacional de Semana Santa se extenderá del 30 de marzo al 10 de abril. Además, habrá suspensiones por el 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el 15 de mayo (Día del Maestro).

También se contemplan pausas académicas por las reuniones del Consejo Técnico Escolar, programadas para los días 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

De esta manera, el primer puente del año —del 31 de enero al 2 de febrero de 2026— marcará el inicio de un calendario lleno de oportunidades para descansar, viajar y equilibrar la rutina entre el trabajo y la vida personal.

EE