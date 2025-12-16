Martes, 16 de Diciembre 2025

Confirman varias muertes tras accidente de avioneta en Toluca

Todos los tripulantes del jet privado accidentado el lunes perdieron la vida

Por: G. Solano

El aterrizaje de emergencia en un campo de futbol no evitó la exploción de la aeronave, pero minimizó sus efectos en tierra. SUN/A. Vargas

Todos los ocupantes del jet privado accidentado en la zona de Industria Automotriz y bulevar Miguel Alemán, en el municipio de Toluca, fallecieron en el impacto, confirmó el gobierno del Estado de México.

A las 12:31 horas del lunes, la aeronave Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, operada por la empresa Jetpro y procedente de Acapulco, se desplomó a unos 300 metros del aeropuerto de Toluca, su destino programado. En reportes preliminares se informó del hallazgo de seis cuerpos en la zona del impacto; más tarde se confirmó el deceso de todos los ocupantes: ocho pasajeros y dos tripulantes.

Las víctimas son cuatro mujeres y seis hombres; tres de ellos menores de edad.

Tras el accidente, bomberos de San Mateo Atenco, Metepec y Toluca atendieron la emergencia y el incendio que se generó, cuya columna de humo fue visible desde varios kilómetros de distancia. El fuego fue controlado hasta las 15:00 horas. También fue necesaria la evacuación de vecinos de dos calles a la redonda de la zona del siniestro, pues había bodegas con tanques de diversos combustibles.

¿Cuál fue la causa del accidente de avión en Toluca?

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía en el Estado de México, inició una carpeta de investigación. Asimismo, la Agencia Federal de Aviación Civil, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación y la Dirección de Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano comenzaron las indagatorias para determinar las causas del accidente, las cuales hasta el momento se desconocen. El análisis considerará factores climáticos, operativos y técnicos.

De acuerdo con testigos, el piloto, identificado como Juan Carlos, logró aterrizar la aeronave en un campo de futbol; sin embargo, la inercia provocó que finalmente se estrellara contra una nave industrial.

Esta maniobra habría minimizado las consecuencias en tierra, donde no se reportaron personas fallecidas ni heridas.

