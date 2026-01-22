Condusef confirma nuevo curso en línea y GRATIS para aprender sobre seguros; requisitos y más

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), impartirá un diplomado en seguros para proporcionar a los participantes una visión general de lo que es y ha sido la Institución del Seguro en México.

Así como también para conocer y aprender el marco conceptual y los conocimientos básicos relacionados a los diversos tipos de seguros que existen, comprendiendo sus fundamentos técnicos, legales y comerciales.

El periodo de inscripciones para la generación 14 es a partir del 19 de febrero de enero hasta el 2 de febrero. La fecha de inicio es el 19 de enero y termina el 30 de marzo. La duración del diplomado es de 120 horas en total y se divide en cuatro módulos

¿Cómo participar?

Este curso es 100% gratuito y en línea, está abierto para todo el público, aunque se recomienda que, para una mejor comprensión de los contenidos, las personas que lo cursen tengan como escolaridad mínima el nivel bachillerato, pero no es un requisito obligatorio.

Para inscribirte ingresa a la página de inicio del Diplomado en Seguros en el periodo de inscripciones, da clic en botón Registro, y llena todos los campos correspondientes.

Requerimientos

Contar con una cuenta de correo electrónico personal Equipo de computo, ya sea computadora de escritorio o laptop preferentemente, aunque la plataforma también se adapta a cualquier dispositivo móvil Contar con conexión a internet Utilizar navegadores como: Chrome, Mozilla o Microsoft Edge

Para acreditar el diplomado se deberá obtener una calificación mínima de 7 en cada uno de los módulos. En el caso algún participante no curse alguno de los cuatros bloques u obtenga una calificación menor a 7, no será acreditado ni recibirá su certificado que sustenten los estudios.

Quienes participen en el curso y lo acrediten, tendrán derecho a recibir un diploma que acredite y respalde los estudios realizados. Este se podrá descargar de forma automática en cuanto finalice y obtenga una calificación mínima de 7.

Al término del diplomado los participantes podrán aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos con relación a las funciones, estructura y operación de las empresas aseguradoras y a los productos y servicios que ofrecen al mercado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR