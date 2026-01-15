Trump asegura que María Corina Machado le entregó la medalla de su Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado le "obsequió" la medalla que simboliza su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro privado que sostuvieron en la Casa Blanca.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, Trump calificó como “un gran honor” haber conocido a Machado y señaló que la distinción le fue otorgada en reconocimiento al “trabajo” que ha llevado a cabo durante su gestión.

El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".

Machado había adelantado que ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz durante su primer encuentro en Washington, 12 días después de que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una misión en Caracas para capturar al presidente, Nicolás Maduro, quien se encuentra en una cárcel en Nueva York acusado de narcotráfico.

Previo a que el mandatario se reuniera con Machado, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.

Pese al encuentro entre la líder opositora y Trump, la Administración republicana insistió este jueves en que el ejecutivo venezolano dirigido actualmente por Delcy Rodríguez está haciendo un buen trabajo cumpliendo con las exigencias de Washington, destacando el tema petrolero.

