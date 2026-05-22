La Unión Europea (UE) busca apoyar a México para que se ubique entre las diez mayores economías del mundo, afirmó el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefèoviè.

Durante la inauguración de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, autoridades mexicanas y de la UE presentaron la firma del acuerdo modernizado entre ambas partes como una plataforma frente a la turbulencia comercial global.

Previo a la firma del acuerdo global modernizado, Šefèoviè dijo que en Europa existe una voluntad clara de profundizar la relación con México, pese a las dificultades de una negociación entre los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo.

“Queremos asegurarnos de que nuestra relación sea más fuerte” y participar en la ejecución exitosa del Plan México, para potenciar inversiones, “que definitivamente los convertirá en una de las diez principales economías del planeta”, afirmó el comisario.

El funcionario europeo aseguró que las mayores empresas e inversionistas europeos ven a México como “una tierra de oportunidad”, “un país donde se puede invertir” y con “un potencial absolutamente enorme”.

“Estamos muy orgullosos de ser su destino de exportación número dos y aún más orgullosos de ser el inversionista número dos en su economía”, sostuvo, al tiempo que dijo: “esto es solo el comienzo”.

Šefèoviè indicó que el intercambio entre México y la UE alcanza 120 mil millones de euros en bienes y servicios y destacó que 43 mil empresas europeas exportan a México, de las cuales 11 mil operan en el país y contribuyen, según dijo, a la creación de 5 millones de empleos.

El comisario señaló que ambas partes enfrentan “turbulencias globales” y buscan crecer, diversificarse y protegerse frente a futuras disrupciones, por lo que el acuerdo abre oportunidades en tecnología, minerales críticos, servicios, inteligencia artificial, centros de datos y digitalización aduanera.

“Si hay un problema, levantaremos el teléfono, hablaremos y haremos todo lo posible para resolverlo”, afirmó.

En tanto, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la firma del acuerdo es “un gran mensaje de optimismo” y una “conclusión política de optimismo” sobre el futuro de la relación entre México, la UE y Norteamérica, aunque reconoció que “se han sorteado todo tipo de dificultades”.

Ebrard sostuvo que el pacto facilitará la inversión, el flujo comercial y la presencia empresarial en ambos mercados, pero subrayó que “no es solo comercial”, pues coincide con una transformación profunda. “Todo va a cambiar”, dijo el secretario, quien consideró que el acuerdo permitirá a la próxima generación contar con “un espacio con reglas compartidas” y oportunidades de bienestar.

Por su parte, el embajador de la UE en México, Francisco André, afirmó que el acuerdo es un posicionamiento frente a la fragmentación global. “En lugar de confrontación, proponemos cooperación; en lugar de esferas de influencia, espacios de prosperidad compartida”, mencionó.

André señaló que México es para Europa “un actor relevante”, una economía dinámica y un aliado regional que aporta estabilidad, permite diversificar relaciones y abre oportunidades en uno de los mercados más grandes del mundo.

Por su parte, el presidente del Comce, Sergio Contreras, dijo que la relación ha resistido más de dos décadas y representa “mucho más que una actualización comercial”, al citar un comercio bilateral de 94 mil 500 millones de dólares, un aumento de 300% desde el acuerdo de 2000 y una participación europea del 24% en la inversión extranjera en México. “El futuro no se espera, sino que se construye”, afirmó Contreras.

EFE

Voz del experto

Tzinti Ramírez Reyes, internacionalista y académica del Tecnológico de Monterrey

Benéfico para el campo nacional

Para Tzinti Ramírez Reyes, internacionalista y académica del Tecnológico (TEC) de Monterrey, esta reunión y posteriores acuerdos amplían de manera importante la relación económica entre ambas partes y abre nuevas áreas de cooperación e inversión.

“Lo que estamos viendo de la cumbre Unión Europea-México ahora es realmente una reunión importantísima. Eso podemos verlo, por ejemplo, si volteamos a notar quiénes son las personalidades que están visitando nuestro país para la firma del Acuerdo Global modernizado, que en esencia es una ampliación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México que data del año 2000. Entonces es un acuerdo que tiene mucho tiempo, pero que se está ampliando de manera muy importante”, dijo.

Ramírez Reyes señaló que uno de los principales cambios se encuentra en la apertura comercial para productos agropecuarios mexicanos.

“Se habla mucho de que se amplía a la producción agrícola. Lo que va a ocurrir es que hasta el 86% de los productos agropecuarios mexicanos van a poder comerciarse con la Unión Europea libres de aranceles y en unos años un 10% más. Imaginemos, por ejemplo, producción de aguacate, berries, productos procesados cárnicos, pero también nuestras bebidas nacionales como el tequila y el mezcal”, mencionó.

Sobre el impacto frente a la renegociación del T-MEC, consideró que el acuerdo con la Unión Europea sí fortalece la estrategia mexicana de diversificación comercial.

¿Qué se va a concretar?

Acuerdo Global Modernizado (AGM): Actualiza el marco normativo vigente desde hace más de dos décadas. Expandirá la cooperación política, la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la acción climática.

Actualiza el marco normativo vigente desde hace más de dos décadas. Expandirá la cooperación política, la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la acción climática. Acuerdo Comercial Interino: Diseñado para agilizar la entrada en vigor de los beneficios comerciales y de inversión mientras concluyen los procesos de ratificación parlamentaria en todos los estados miembros de la UE. Se estima que la modernización podría incrementar el comercio bilateral hasta en un 35 por ciento.

Diseñado para agilizar la entrada en vigor de los beneficios comerciales y de inversión mientras concluyen los procesos de ratificación parlamentaria en todos los estados miembros de la UE. Se estima que la modernización podría incrementar el comercio bilateral hasta en un 35 por ciento. Diálogo Estratégico en Asuntos Globales: Un mecanismo de concertación política y diplomática para coordinar posturas en foros multilaterales sobre los principales desafíos globales.

António Costa ve a nuestro país como un aliado clave

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que la cumbre de la UE y México es “un mensaje de geopolítica muy potente” en “un momento de tanta confrontación” global, y celebró el interés de la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de “acercarse” a la UE.

“Esta cumbre es un mensaje de geopolítica muy potente. Es decirle al mundo en un momento de tanta incertidumbre, tanta confrontación, que UE y México se dan las manos para seguir adelante para reforzar la prosperidad en las relaciones entre nosotros”, indicó Costa al inicio de su visita oficial al país, para sellar el Acuerdo Comercial Modernizado entre México y la UE.

Costa se encuentra en la capital mexicana junto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, para participar hoy en la cumbre UE - México en el Palacio Nacional.

“La presidenta Sheinbaum ha señalado como prioridad acercarse a la UE, tuvimos una reunión con ella en el G7 de Canadá con Von der Leyen y yo, y desde entonces hemos avanzado mucho hasta el punto de poder firmar el acuerdo comercial”, remarcó a EFE el presidente del Consejo Europeo.

Costa remarcó que “es la primera vez que tenemos una cumbre después de diez años, es una señal muy clara de que queremos trabajar juntos”. Resaltó, además, que el pacto “no es sólo sobre el dominio comercial, tiene otras dimensiones, la seguridad, el medioambiente, la transición energética”.

“Uno de los objetivos de la UE es ser un proveedor de previsibilidad, estabilidad y confianza, que es esencial para la actividad económica. Por eso tenemos una agenda de comercio muy intensa. Hace poco firmamos el acuerdo con Mercosur, ahora estamos modernizando el acuerdo con México”, subrayó.

CT