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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 22 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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