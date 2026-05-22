Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 22 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala