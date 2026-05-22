Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 22 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla