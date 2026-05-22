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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 22 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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