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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 22 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
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