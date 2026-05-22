Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 22 de mayo anticipa que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta