Martes, 04 de Noviembre 2025

Comboleto Cinépolis, así aplica la nueva promoción con Carls Jr

El canje debe realizarse únicamente en taquillas de los complejos Cinépolis y las entradas solo aplican para salas tradicionales

Por: Brenda Barragán

Carl’s Jr. recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de participación antes de acudir al cine, ya que algunas sucursales o formatos podrían no estar incluidos en la promoción. CARLSJR

Carl’s Jr. lanzó la promoción “Comboleto Cinépolis”, una dinámica que permite a los clientes obtener beneficios en Cinépolis al comprar determinados combos en sus sucursales participantes. Esta oferta especial requiere consultar previamente los términos y condiciones disponibles en el sitio web oficial de Carl’s Jr., donde se especifican los tipos de combos válidos y el procedimiento para canjear el beneficio en los cines.

Cómo funciona la promoción

Para participar, el primer paso es adquirir un combo participante en alguno de los restaurantes Carl’s Jr. adheridos a la campaña. Los productos válidos pueden identificarse en la publicación oficial de la marca o directamente en su página web.

Posteriormente, es necesario consultar los detalles en la sección de promociones del portal de Carl’s Jr., donde se explican las condiciones de la oferta y el proceso para obtener el “Comboleto Cinépolis”.

Detalles del cupón

El cupón otorga dos boletos para funciones tradicionales de Cinépolis y un Combo Cuates por un precio de 260 pesos. Este último incluye dos refrescos jumbo de 1.2 litros y una canasta de palomitas jumbo sabor mantequilla (215 gramos aproximadamente). Los ingredientes adicionales o modificaciones tienen un costo extra.

El canje debe realizarse únicamente en taquillas de los complejos Cinépolis y las entradas solo aplican para salas tradicionales. No es válido en formatos VIP, IMAX, 4DX, MacroXE, PLUUS, Sala Junior Cinépolis, ni en funciones 3D, premieres, preventas o eventos especiales. 

Además, no aplica en días festivos o de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Las dos entradas deberán ser para la misma película y función, válida únicamente el día del canje. Todo está sujeto a disponibilidad de asientos y clasificación de la cinta.

El cupón es de un solo uso, válido del 19 de marzo al 31 de diciembre de 2025, y no puede combinarse con otras promociones ni descuentos. La promoción no es válida en combos infantiles Star Pals, ni en restaurantes ubicados en aeropuertos. 

