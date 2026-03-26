Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 26 de marzo informa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

