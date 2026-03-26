Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 26 de marzo informa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga