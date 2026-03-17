CNTE va a paro de 72 horas; habrá marchas y protestas en el país

A partir de este miércoles y hasta el viernes 20 de marzo, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo un paro de labores con el objetivo de exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa impulsada por la denominada cuarta transformación, un incremento salarial del 100% y mejores condiciones de trabajo.

En la Ciudad de México, la CNTE tiene prevista una movilización que partirá a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con dirección al Zócalo.

Por su parte, la Sección 22 del magisterio informó sobre protestas en Oaxaca, las cuales contemplan la toma de casetas, centros comerciales e instalaciones de Pemex.

Estas movilizaciones forman parte de una jornada nacional que contempla acciones continuas durante tres días , con presencia en distintos espacios públicos del país.

Inquieta a Canaco movilizaciones de la CNTE

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México manifestó su inquietud ante las posibles repercusiones de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la economía capitalina. Específicamente, la Canaco advierte sobre afectaciones en zonas clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.

Según un comunicado emitido por su presidente, Vicente Gutiérrez Camposeco, la base del comercio formal en la Ciudad de México, compuesta por micro, pequeñas y medianas empresas ya enfrenta desafíos significativos. Gutiérrez Camposeco señaló que "El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral".

Ante esta situación, la Canaco hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno federal para "establecer mecanismos de diálogo efectivos y oportunos que permitan atender las demandas del magisterio".

YC