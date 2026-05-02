La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este 1 de mayo con una marcha que llegó al Zócalo de la Ciudad de México para exigir una mesa de diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La movilización partió del Ángel de la Independencia con la participación de maestros y organizaciones sociales.

Desde temprana hora, los docentes se concentraron en distintos puntos de la capital y denunciaron falta de respuesta del Gobierno federal a sus demandas. Entre sus principales exigencias se encuentran un aumento salarial del 100 por ciento, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la cancelación de la reforma educativa.

Antes de iniciar la marcha, dirigentes sindicales acusaron “cerrazón” y “oídos sordos” por parte de las autoridades. Advirtieron que, de no obtener respuesta a su pliego petitorio, podrían reactivar una huelga nacional.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9, señaló que existe inconformidad entre el magisterio por condiciones laborales que consideran precarias. Indicó que el movimiento mantendrá su estrategia de movilización hasta lograr atención a sus demandas.

La CNTE informó que el próximo 16 de mayo realizará una asamblea para definir acciones y una posible fecha de paro nacional.

De manera simultánea, se reportaron movilizaciones en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con el respaldo de distintas secciones sindicales y organizaciones sociales.

CT