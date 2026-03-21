Durante la primavera y gran parte del verano, cada año, las autoridades emiten información relacionada con los riesgos y daños a la salud que pueden presentarse ante las temperaturas extremas. Esto se debe a que los periodos de calor tienen que ver con el aumento de casos de enfermedades estomacales, quemaduras solares, insolación y deshidratación.Esto crece con el aumento de información sobre fenómenos como una "ola de calor", que se presentan en los meses cálidos.De acuerdo con autoridades mexicanas, las olas de calor están definidas como un periodo inusualmente caliente, seco o húmedo, de día o de noche, que se inicia y termina de forma abrupta, con una duración superior a tres días, que afecta gran parte de un territorio.La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Mundial de Meteorología (OMM), explica que no hay un consenso en la definición de ola de calor, sin embargo, establece conceptos similares a los ya explicados, además de que señala que estos fenómenos tienen un impacto en los seres humanos y los sistemas naturales, y pueden causar mortalidad y morbilidad por efectos del calor.Una ola de calor es, en resumen, un periodo de varios días de temperaturas altas de día y noche, en gran parte de un territorio. Por eso es recomendable el autocuidado para reducir el exceso de enfermedades, otros trastornos, y hasta muertes.Una ola de calor suele presentarse en gran parte de México en primavera y durante el verano. Es importante saber que la adaptación de las personas a la temperatura ambiental está ligada con el nivel de actividad y la pérdida de calor. En las condiciones normales de descanso, la temperatura del cuerpo se mantiene entre 36.0 y 37.5 grados Celsius, por lo que temperaturas más altas pueden ser perjudiciales para la salud.Autoridades recomiendan a todas las personas mantener una alimentación sana durante la temporada de calor, que los alimentos que se consuman deben ser ricos en vitaminas y minerales, ya que estos se pierden al sudar y son necesarios para el funcionamiento del sistema muscular y vascular.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF