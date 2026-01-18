El domingo 18 de enero de 2026 será un día bueno para los aficionados al futbol, ya que la jornada promete emociones con una cartelera de partidos de alto nivel, ideal para seguir en vivo a través de diversos dispositivos y televisión.Para facilitar tu agenda, hemos preparado una guía exhaustiva que detalla dónde y cómo ver cada juego. Esta información incluye opciones de canales de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. En caso de que te interese, te presentamos los horarios y las opciones de transmisión para que organices tu día alrededor de este calendario de acción futbolística.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF