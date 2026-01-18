Domingo, 18 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 18 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El domingo 18 de enero de 2026 será un día bueno para los aficionados al futbol, ya que la jornada promete emociones con una cartelera de partidos de alto nivel, ideal para seguir en vivo a través de diversos dispositivos y televisión.

Para facilitar tu agenda, hemos preparado una guía exhaustiva que detalla dónde y cómo ver cada juego. Esta información incluye opciones de canales de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. En caso de que te interese, te presentamos los horarios y las opciones de transmisión para que organices tu día alrededor de este calendario de acción futbolística.

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs León | 12:00 | TUDN, ViX Premium |
  • Santos vs Juárez | 17:00 | ViX Premium |
  • Pachuca vs América | 19:00 | FOX One |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tampico Madero vs Tepatitlán | 17:00 | Disney+ Premium, AYM Sports, Latin American Sports TV |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Chivas vs Santos | 11:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Getafe vs Valencia | 07:00 | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |
  • Atlético de Madrid vs Alavés | 09:15 | SKY Sports |
  • Celta de Vigo vs Rayo Vallecano | 11:30 | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Wolverhampton vs Newcastle | 08:00 | FOX One, Tubi |
  • Aston Villa vs Everton | 10:30 | HBO Max, TNT |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Parma vs Genoa | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Bologna vs Fiorentina | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Torino vs AS Roma | 11:00 | Disney+ Premium |
  • AC Milan vs US Lecce | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Strasbourg Alsace vs Metz | 08:00 | FOX One, FOX |
  • Rennes vs Le Havre AC | 10:15 | FOX One |
  • Nantes vs Paris FC | 10:15 | FOX One, FOX |
  • Olympique de Lyon vs Stade Brestois | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Stuttgart vs Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |
  • Augsburg vs Freiburg | 10:30 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Copa Africana de Naciones EN VIVO

  • Senegal vs Marruecos | 13:00 | Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, FOX One |

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Feyenoord vs Sparta Rotterdam | 09:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones