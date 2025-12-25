Los reportes meteorológicos más recientes indican que Guadalajara disfruta de una Navidad con condiciones de clima templado, estable y agradables para este jueves 25 de diciembre. Mientras gran parte del país experimenta los efectos de un nuevo frente frío, en la capital de Jalisco el ambiente predominante es seco, con temperaturas cálidas durante el día que contrastan con noches y amaneceres frescos.

El pronóstico del SMN para hoy 25 de diciembre

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy un nuevo frente frío se extiende sobre el noroeste de México y genera vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, además de chubascos en Baja California y Sonora, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas como la Sierra de San Pedro Mártir. En contraste, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera provocan lluvias muy fuertes en estados del sureste, como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones fuertes e intervalos de chubascos en otras entidades del centro y sur del país.

Para el occidente de México, donde se ubica Jalisco, el panorama es distinto. La dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé tiempo estable y sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante el día. En Guadalajara se esperaba ambiente fresco por la mañana, con sensación más fría en zonas altas del estado, mientras que por la tarde el clima será templado a cálido. El viento será de dirección variable, con velocidades moderadas y rachas que no superarán los 30 kilómetros por hora.

Lo que se espera, según The Weather Channel, para hoy y el resto del año

De acuerdo con The Weather Channel, en Guadalajara este jueves 25 de diciembre se mantendrá un día completamente estable y seco. A lo largo de la jornada predominará el cielo mayormente soleado, con periodos despejados hacia la tarde y noche. La temperatura máxima alcanzará alrededor de 27 grados Celsius entre las 15:00 y 17:00 horas, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 17 grados por la noche, alrededor de las 23:00 horas.

Para los últimos días del año, el pronóstico indica que Guadalajara mantendrá un clima mayormente estable. Entre el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre se esperan días soleados, con temperaturas máximas de hasta 27 grados y mínimas frescas que oscilarán entre los 8 y 9 grados. Hacia el cierre del año, las condiciones continuarán similares, con cielos parcialmente nublados, ambiente seco y bajo riesgo de lluvias, lo que permitirá celebrar las festividades de fin de año con un clima templado durante el día y fresco por las noches.

