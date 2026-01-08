La situación en Sinaloa sigue siendo violente y se han registrado más enfrentamiento, así como la desaparición de un policía. Estos son los detalles:

Un elemento de la Policía Municipal de Navolato de nombre, Kevin Guadalupe Valenzuela Rodríguez, de 24 años de edad, desapareció en forma misteriosa, al concluir sus actividades oficiales , por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización.

El presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza confirmó la desaparición del agente , pero estableció que el caso ya está sujeto a investigación por la Fiscalía General del Estado por lo que los datos de este caso, son muy limitados.

Señaló que será la autoridad judicial la que tenga que dar datos, de acuerdo a los avances de las investigaciones y las reservas que se deben mantener, sobre las pesquisas, pero lo importante es que ya se investiga la desaparición de Kevin Guadalupe.

La ficha de búsqueda que se emitió, lo describe como una persona del sexo masculino, de 24 años, con una estatura de un metro 68 centímetros, de complexión delgada, cara redonda, viste el uniforme oficial de policía y calza botas tácticas .

El joven policía tiene como señas particulares lunares en el ojo izquierdo, una cicatriz en la barbilla, otra en la mano izquierda y un tatuaje en la mano derecha, con el dibujo de "San Judas" y el nombre de Isabel, en tinta negra.

Detienen a menor de edad tras enfrentamiento en Sinaloa

Se investiga si un menor de edad que logró ser detenido por elementos militares cuando huía junto con otras personas en una camioneta Nissan blanca de rediles que dejaron abandonada en la colonia Esthela Ortiz, con armas, cargadores, participó en un ataque a balazos contra una jovencita a la que lesionaron.

Las autoridades dieron a conocer que un grupo interinstitucional recibió un reporte del C-4i sobre un ataque a balazos contra una persona del sexo femenino en las cercanías de la colonia Plutarco Elías Calles, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores.

Personal militar acudió al sitio del atentado y le brindó atención médica a la joven Danna "N", de 25 años, la cual quedó tirada a mitad de una de las calles, al presentar lesiones de arma de fuego en piernas y un brazo, por lo que después fue trasladada a un hospital para ser atendida por personal médico.

En tanto que otro grupo de elementos estatales y federales continuaron con la búsqueda de los presuntos agresores, los cuales fueron localizados cuando circulaban por una de las calles de la siguiente colonia Esthela Ortiz en la camioneta Nissan color blanca.

Durante la persecución los delincuentes dispararon contra las autoridades y luego abandonaron la unidad de redilas frente a la cancha deportiva de dicha colonia y corrieron entre las calles para evitar ser detenidos.

Uno de ellos, que intentó ingresar a una casa para ocultarse, fue alcanzado por personal del ejército y detenido, se trata de un menor de edad con identidad reservada. En el interior de la unidad se encontraron dos armas de fuego, cargadores y dinero en efectivo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

