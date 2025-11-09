Asesinan a tres mujeres jóvenes en Macuspana, Tabasco; esto se sabe

Los vecinos de la colonia El Castaño, del municipio de Macuspana, Tabasco, informaron a las autoridades del triple homicidio de jóvenes mujeres a manos de un par de sujetos armados.Los hechos se registraron la noche de este sábado, mientras las víctimas se encontraban afuera de su domicilio conviviendo, cuando los sujetos armados y a bordo de una motocicleta, arribaron al lugar disparando sus armas contra ellas.Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladadas a un hospital, perdiendo también la vida debido a la gravedad de las heridas.De momento, usuarios en redes sociales han informado que una de las víctimas fue identificada como Débora "P" y otra como Daniela Alejandra "E", esta última propietaria de un salón de belleza, mientras que de la tercera aún no se conoce su nombre.Los elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal acordonaron la zona y montaron un operativo para dar con los responsables, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos e inició la carpeta de investigación.Asimismo, se montó un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones por estos asesinatos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV