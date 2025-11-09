Asesinan a tres mujeres jóvenes en Macuspana, Tabasco; esto se sabe

Los vecinos de la colonia El Castaño, del municipio de Macuspana, Tabasco, informaron a las autoridades del triple homicidio de jóvenes mujeres a manos de un par de sujetos armados.

Los hechos se registraron la noche de este sábado, mientras las víctimas se encontraban afuera de su domicilio conviviendo, cuando los sujetos armados y a bordo de una motocicleta, arribaron al lugar disparando sus armas contra ellas.

Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladadas a un hospital, perdiendo también la vida debido a la gravedad de las heridas.

De momento, usuarios en redes sociales han informado que una de las víctimas fue identificada como Débora "P" y otra como Daniela Alejandra "E", esta última propietaria de un salón de belleza, mientras que de la tercera aún no se conoce su nombre.

Los elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal acordonaron la zona y montaron un operativo para dar con los responsables, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos e inició la carpeta de investigación.

Asimismo, se montó un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones por estos asesinatos.

