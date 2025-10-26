Domingo, 26 de Octubre 2025

"Melissa" es huracán categoría 4; esta es su trayectoria en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, informó este domingo que "Melissa" en su categoría 4, mantiene vientos de unos 225 km/h

La mañana de este domingo, "Melissa" se encuentra a unos 190 kilómetros al sureste de Kingston. ESPECIAL / SMN

El huracán "Melissa" ha alcanzado la categoría 4 y ya dejó estragos en el Caribe este domingo, al causar la muerte de tres personas en Haití. El potente ciclón avanza lentamente hacia las islas caribeñas de Jamaica y La Española.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, informó este domingo que "Melissa" en su categoría 4, mantiene vientos de unos 225 km/h.

El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano, informó que nueve de las 31 provincias del país emitieron la alerta roja desde ayer sábado, debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

La mañana de este domingo, "Melissa" se encuentra a unos 190 kilómetros al sureste de Kingston, y a unos 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo, en Cuba.

