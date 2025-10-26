El huracán "Melissa" ha alcanzado la categoría 4 y ya dejó estragos en el Caribe este domingo, al causar la muerte de tres personas en Haití. El potente ciclón avanza lentamente hacia las islas caribeñas de Jamaica y La Española.El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, informó este domingo que "Melissa" en su categoría 4, mantiene vientos de unos 225 km/h.El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano, informó que nueve de las 31 provincias del país emitieron la alerta roja desde ayer sábado, debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.La mañana de este domingo, "Melissa" se encuentra a unos 190 kilómetros al sureste de Kingston, y a unos 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo, en Cuba.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV