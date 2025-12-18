Este jueves 18 de diciembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.

Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 18 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Te puede interesar: Frío pega en Guadalajara y se mantendrá los próximos días

Pronóstico de lluvias para hoy 18 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.

Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán.

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV